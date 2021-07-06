英男目擊疑似UFO　4詭異光點「三角陣形」上下飄　盤旋10秒突消失

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-07-06 18:00

英國德文郡（Devon）傳出不明飛行物（Unidentified Flying Object, UFO）目擊事件，36歲的伊凡斯（Matthew Evans）偶然從頂樓公寓的窗戶往外看，竟目睹4個詭譎光點出現在海岸上空，並且排成「三角陣型」定格、盤旋。他當下立刻拿起手機，將眼前奇景捕捉下來。

上下飄浮及盤旋 目擊者：移動方式不像飛機（點擊放大瀏覽）▼▼▼

根據《鏡報》報道，伊凡斯回憶，光點一開始上下飄浮，定格一陣子後開始盤旋，時間長達10秒鐘，最後突然飛向遠方，消失無蹤。

伊凡斯表示，光點的「移動方式不像飛機，動作慢了許多」，而且待在空中的時間非常久，足以讓自己來得及拍照。他指出，那些光源「真的很亮」，「我沒有失去理智，但仍覺得很難定義那是什麼。我想，應該就是UFO吧」。

美國國家情報總監6月25日發布UFO初步報告，證實一些空中不明現象（UAP）很可能是中國、俄羅斯等國或非政府組織的科技，「展現潛在對手在航空科技上的突破」。報告也指出，上述空中不明現象很可能是物理物體造成，「顯然構成飛行安全問題，可能對美國國安構成挑戰」。

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