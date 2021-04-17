疑似UFO盤旋美國海軍艦艇上空？　美國防部證實影像無造假

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-17 19:48

最近有一段疑似不明飛行物體現身的影像，在網絡上造成熱議，這段影片，其實是2019年美國海軍艦艇在海上捕捉到的畫面，美國國防部經過查驗後，證實影片沒有造假，至於不明飛行物體，是不是飛碟？已經交由專門小組調查。

這段影片，其實是2019年美國海軍艦艇在海上捕捉到的畫面。（IG@jeremycorbell影片截圖）

美國伯克級驅逐艦拉塞爾號官兵：「我的天啊，它正逆風飛行。」不明飛行物體在空中急速飛行，連訓練有素的美國海軍大兵，直擊時也忍不住發出驚呼聲，綠光中出現不明金字塔型飛行物，不斷往高空竄升，這個詭異景像最近不斷在網絡被瘋傳，其實這段影像出現在2019年，當時美軍「伯克級驅逐艦」拉塞爾號在海中即時捕捉。 美國國防部過去也曾出面證實疑似UFO影像並非造假。

CNN主播（2019.09）：「美國海軍證實，飛碟在空中飛的影像是真的，只是軍方不叫它飛碟，而說是不明空中現象。」

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美國海軍駕駛指揮官大衛弗瑞佛（2019.09）：「我們同時看向飛機外右邊，看到水面有擾動，一個白色物體往上竄，朝北前進。」當時美國海軍雷達，立刻鎖定這個不明飛行物，指揮官表示謎樣飛行體長21米，不但能快速移動還能不斷改變方向，其實類似影像2014年、2017年都曾經出現過。

美國五角大廈去年8月成立「未知空中現象任務小組」，逐一解析影像並進行調查。美國海軍駕駛指揮官大衛弗瑞佛：「影像很像是乒乓球從牆上回彈，它能從水面升起，接著埀直往上竄，從水面上升12000英呎，再以不到兩秒的時間消失，這是我這輩子沒見過的景像。」民眾紛紛當起鍵盤柯南，懷疑這個謎樣飛行物體是飛碟，儘管美國國防部沒有明說它就是飛碟，但很多網民已經信以為真。

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