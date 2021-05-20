UFO盤旋入海片段曝光　前美軍稱每日遇見　外星人科技或領先千年

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-20 14:57

外星人是否真的存在，至今都沒有被證實，不過近來美國愈來愈多人宣稱見到UFO，甚至有一段由美國海軍人員在2019年拍到的UFO畫面，現在更被瘋狂討論，五角大廈已經證實影片真實性，前美國軍官指出，這個物體的技術領先美國千年，連美軍都難以防禦。

就是這段影片，最近在網路引起廣大討論，美國海軍人員在螢幕上看到一個球形不明物體在海面上盤旋，不時快速左右移動，漂浮時間持續一小時以上。美國海軍人員：「哇，它落水裏了，落水裏了，標記一下方位和距離。」

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不明物體突然潛入海裏，消失在雷達上，這是2019年美軍奧馬哈號濱海戰鬥艦在加州管制水域拍到的，而五角大廈也證實影片是真的。美國退休海軍陸戰隊軍官卡希爾（Sean Cahil）：「顯示此科技目前至少比我們的火藥庫，先進100到1000年。」

美國曾任負責情報的助理國防部長幫辦梅隆（Christopher Mellon）向美國有線新聞網絡（CNN）主播表示：「這可能來自另一個世界，現在沒有科學基礎，來質疑這樣的可能，有人很可能在被我們找到之前，就先找到了我們。」

隨着最新疑似UFO影片曝光，更有美國海軍人員上節目透露，幾乎每天都看到不明飛行物。 格雷夫斯（Ryan Graves）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）節目專訪，主持人問：「所以你既可以透過雷達看到，也可以透過紅外線看到它，告訴你那裡有東西嗎？」格雷夫斯回答：「這很難欺騙，每天（都看到）每天而且至少持續幾年。」

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儘管美國官方仍未證實外星人的存在，但美國近來發生多起宣稱「直擊UFO」的事件，甚至美國參議院前民主黨領袖還驚爆，全球最大軍火承包商洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）擁有不明飛行物的殘骸，各種謠言滿天飛，讓更多人更加好奇。

（編按：美國前總統奧巴馬5月17日接受哥倫比亞廣播公司節目訪問時指，目前仍然不知道那些不明飛行物體是什麼，未能解釋它們是如何移動的，仍然試圖弄清楚那是什麼。）

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