Delta變種病毒︱印尼單日確診與病亡人數創新高　棺材製作量急升

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-07-06 17:48

新冠肺炎（COVID-19）持續在全球多地肆虐，其中Delta變種新冠病毒入侵多國後，印尼疫情再升溫，單日確診與病亡人數在7月6日均創新高，當地醫院面對龐大壓力，醫用氧氣短缺，另一方面，由於病亡人數上升，棺材製作量急升。

在首都雅加達的工場，62歲的棺材店老闆普巴表示生意上升1倍以上，在確診個案暴增前，這家店通常每天製作10個棺材，普巴稱「但到了現在，每天都收到30張訂單，工作量升了1倍。」

新冠肺炎疫情：圖為2021年6月29日在印尼雅加達一個棺材店工場內，工作人員正在製作新棺材（Reuters）

官員：單日確診或升至5萬宗

印尼7月6日單日錄得728宗染疫死亡個案，為疫情以來新高。同日當地的新確診病例達到31,189宗，同樣是破紀錄。

在Delta變種病毒入侵的情況下，印尼高級官員7月6日表示，預計單日確診數字可以在未來升到4萬至5萬宗。

新冠肺炎疫情：圖為2021年7月5日在印尼雅加達，當地醫用氧氣供不應求，民眾在街上排隊輪候為氧氣樽充氣（Reuters）

首都病床使用率逾90%

疫情升溫令當地的醫療系統難以負荷，截至7月2日，全國醫院病床使用率達到75%，在人口密集、首都雅加達所在的爪哇島地區，使用率更是超過90%。

在西爪哇省日惹市（Yogyakarta），當地規模最大的的薩吉托醫師綜合醫院（Dr. Sardjito General Hospital）7月3日因院內液化氧氣庫存耗盡，造成當天起至少63人死亡。

印尼統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）稱，已向中國、新加坡等國家求助。彭博社報道，多間外國企業如林德集團（Linde Group）、氣體和化學製品公司（Air Products and Chemicals Inc.）等，它們位於新加坡、馬來西亞的廠房已準備好向印尼出口液態氧氣。

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