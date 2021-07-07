中國再敦促加拿大正視清洗原住民歷史　不能簡單道歉了事

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-07-07 09:38

中國常駐聯合國日內瓦代表團7月6日再次在人權理事會上，對加拿大侵犯原住民權利表示關切。

圖為1947年，位於加拿大曼尼托巴省的一間原住民寄宿學校。（Reuters）

新華社報道，中國常駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端，在聯合國人權理事會婦女權利年度專題討論會上，對加拿大涉及侵犯原住民婦女和女童權利表示關切。

蔣端指出加拿大近日接連在原住民寄宿學校發現遺骸，曝光加拿大對原住民兒童進行虐待和強暴的事件，甚至對大批原住民婦女和女童施行強迫絕育。中方呼籲對加拿大所有殘害原住民婦女和兒童案件進行全面、公正調查，確保所有責任人被繩之以法。他又稱加拿大不能以簡單道歉敷衍了事，必須採取實際行動糾正錯誤。

加拿大在19世紀建立寄宿學校，收容原住民印第安人兒童，以教導原住民融入歐洲文化和社會。但實際目的是為消除印第安人文化進行清洗，結果造成多人在寄宿學校中死亡。

加拿大政府在2008年正式就事件道歉，原住民團體亦成立真相與和解委員會（Truth and Reconciliation Commission），就當年事件進行調查。2021年5月，團體先後在原住民寄宿學校舊址發現大量兒童遺骸。

蔣端另敦促加拿大打擊其國內持續存在的針對非洲人和非洲人後裔、亞洲人和亞洲人後裔，特別是婦女和女童的種族歧視和仇恨犯罪。