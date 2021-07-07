俄羅斯國家杜馬主席：須盡可能確保普京長期執政

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-07-07 23:20

俄羅斯國家杜馬（議會下院）主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）在接受採訪時表示，普京（Vladimir Putin）領導下的俄羅斯將變得更加強大，能夠保障公民生活的安寧與富足，因此必須盡一切可能確保他儘可能久地擔任總統。

據塔斯社莫斯科7月5日報道，沃洛金說：「我們都需要盡一切努力，讓他儘可能長時間地擔任我們的總統。在他的領導下，俄羅斯會更加強大，人民會生活得更好，沒有動盪和戰爭。即使出現類似當前制裁的問題，我們所經歷的痛苦也會比我們國家歷史上的前幾個時期少得多，不管是俄羅斯帝國、蘇聯，還是（普京執政前的）俄羅斯聯邦時期。」

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報道稱，沃洛金認為，普京是世界上最傑出的政治家。他表示：「他為國家做了很多事，未必有人能成為比他更有效率的總統。只希望能讓他儘可能久地擔任總統。我們必須為保衛國家的人而戰。」

普京的總統任期將於2024年結束。2021年4月5日，普京簽署了關於總統任期的法案。根據該法案，總統普京可以在現任期結束後再連任兩屆。按此法案，普京可在2024年繼續參加總統選舉，如果連續競選獲勝，則有可能連任至2036年。

普京並沒有明確表示會在2024年參選。普京2020年12月17日在年度記者會上表示，他還未決定是否會在2024年再次參選。