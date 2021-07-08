特朗普入稟控科企限制言論自由　官司勝算小難回歸社交媒體？

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-07-08 11:49

美國前總統特朗普（Donald Trump）自國會騷亂事件以來一直被主流社交媒體封殺。他宣布入稟控告三間科技巨擘Facebook、Twitter和Google，以及公司的行政總裁。不過有法律專家稱，特朗普的論點難以站得住腳。

特朗普7月7日宣布入稟佛羅里達州的地區法院，稱三間公司等於是「國家行為者」（state actor），應該適用於保護言論自由的憲法第一修正案。他還要求法院裁定保障科企免責的《通訊傳播正當行為法》第230條不合憲法。

傳統而言，憲法第一修正案只會用於限制政府的行為，不是用來限制私人公司。

圖為2020年4月14日，Facebook位於美國加州的總部。（AP）

有法律專家表示，類似的論點過往於法院都多次遇挫。聖克拉拉大學法律教授戈德曼（Eric Goldman）稱，Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）和Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）都不是為政府打工，視他們為政府的延伸這樣想法是不合邏輯。

第一修正案律師艾布拉姆斯（Floyd Abrams）稱，第一修正案讓社交媒體擁有較第一修正案所要求的保障更多，沒有理由認為國會提供這些保障是不合憲法，並指當時身為總統的特朗普不受第一修正案保護，受保護的反而是這些社交媒體。

特朗普卻仍然可能有所「斬獲」。加利福尼亞大學洛杉磯分校法律教授沃洛赫（Eugene Volokh）指出，如果特朗普能夠證明政府官員強制社交媒體封殺相關言論，案件就未必完全一面倒，「但這是很大的前提」。