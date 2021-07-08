基辛格：中美領導人應通過對話避免謀求科技壟斷

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-07-08 17:00

2021世界人工智能大會（WAIC2021）7月8日在上海舉行。美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）通過視像方式出席此次大會，他在講話中呼籲中美兩國領導人展開對話，避免在高科技商業領域謀求壟斷。

2021世界人工智能大會於7月8日至7月10日以線下線上結合的方式召開，圖為7月7日在世界人工智能大會體驗日拍攝的大型仿人服務機器人。（新華社）

基辛格以視像形式發表演講，在此次簡短發言中建議中美兩國領導人展開對話，了解到雙方在戰略和商業等領域「不可避免地會有分歧」，但仍要尋求共識。

基辛格提到，「高科技的商業領域有壟斷的傾向，但我認為要實現我呼籲的局面，任何一方都不能謀求壟斷。雙方必須認同要設置一些限制，並且要符合他們的安全利益。符合他們未來的商業利益和人文發展。」

基辛格講話中還提出，人工智能已是經濟的一部分，很快所有人的大部分工作和體驗生活都將依賴於人工智能，甚至每個人自己也不一定意識得到。政府必須考慮人工智能在各國經濟中扮演的角色、發揮的作用。

1971年，基辛格曾秘密訪問北京，為中美關係「破冰」鋪路。基辛格說，他對自己多年來參與建設的中美關係和兩國民間交流感到欣慰，也相信雙方應該建設互利共贏的關係。