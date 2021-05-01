基辛格警告中美緊張後果嚴重　恐爆發世界末日般衝突

撰文： 王忠會 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-01 12:44

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）4月30日再論中國與中美關係。基辛格稱，中美關係緊張將席捲整個世界，恐導致類似世界末日（Armageddon-like）的衝突。

美國前國務卿基辛格當天警告稱，中美關係緊張可能會席捲整個世界，並可能導致這兩個軍事和科技巨頭之間爆發一場類似世界末日的衝突。

年近百歲的基辛格表示，美國與中國這兩個超級大國的經濟、軍事和技術實力結合在一起，帶來的風險比美蘇冷戰時期更大。

基辛格在麥凱恩研究所（McCain Institute）的塞多納論壇（Sedona Forum）上表示，與中國的緊張關係是「美國最大的問題，也是世界最大的問題」。

基辛格警告説：「因為如果我們不能解決這個問題（中美關係緊張），那麼就有可能在全世界範圍內，中國和美國之間將會爆發一種冷戰。」

2019年11月22日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見基辛格（左）。（新華社）

回顧美蘇冷戰歷史，基辛格説，美國和蘇聯之間的冷戰更加單一，集中在核武器競爭上。但現在，除了核問題，還有在人工智能領域方面的高科技問題。

基辛格説，蘇聯有軍事技術能力，但沒有經濟能力，沒有中國的技術能力，「中國不僅是一個重要的軍事強國，還是一個巨大的經濟強國。」

基辛格説，雖然核武器在冷戰期間已經大到足以毀滅整個地球，但核技術和人工智能的進步，使世界末日的威脅成倍增加，中國和美國都是這方面的領導者，「人類歷史上第一次有能力在有限的時間內自我毀滅」。

基辛格説，美國對中國的政策必須雙管齊下：堅持美國的原則，要求中國的尊重，同時保持持續的對話和尋找合作領域。

他説：「我並不是説外交手段總是會帶來有益的結果。這是我們面臨的複雜任務……沒有人完全成功地做到了這一點。」