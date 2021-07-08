海地總統遇刺｜學者稱莫伊茲樹敵太多終出事　海地將陷入混亂

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-07-08 17:10

海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）7月7日遭行刺，繼任者未明，國內政局將陷入危機。但早在莫伊茲在任的4年期間，政局已持續不穩，有學者甚至認為他遭行刺是「意料中事」。

圖為2020年1月，海地總統莫伊茲接受路透社訪問。（Reuter）

美國紐約市立大學海地政治專家路易斯（Francois Pierre-Louis）接受加拿大CTV News訪問時表示，莫伊茲遭行刺是可預料到的。

路易斯指出，海地在這兩年發生很多事件，莫伊茲有意成為獨裁者，令政局更加不穩。他又指出莫伊茲樹敵太多，不論是政壇上、商界上、還是黑幫，導致目前無法輕易得知是誰暗殺了他。

海地是美洲國家中最貧窮的國家，也是人類發展指數中最低的。海地政局自19世紀獨立以來持續不穩，領導人不斷上台後被推翻，當中不乏軍方或政黨的獨裁者。

莫伊茲在2017年，因政局不穩而延遲一年的選舉中獲勝，接任成為總統。但海地政局未有穩定下來，同年參議院調查發現莫伊茲涉及濫用委內瑞拉石油加勒比計劃（Petrocaribe）中，給予海地的38億美元貸款。而委內瑞拉後因政局不穩，停止供應海地石油令海地燃料價格上升，人民生活雪上加霜，最終促成2018年開始的反政府示威。

圖為5月24日，海地太子港的一個市場。海地是美洲中最貧窮的國家。（Reuters）

反政府示威持續至今天，特別在2021年2月，反對派不滿指莫伊茲應該任期屆滿下台，但莫伊茲反駁任期應由延遲了1年的2017年計算，而非不願在原定的2016年下台，令局勢進一步動盪。國會議員任期結束大選卻因無法進行而懸空，政府有如停止運作。加上疫情破壞旅遊業令國內經濟進一步受壓，街上示威不時出現、治安惡化等等，民生大受影響。

而根據當地憲法，理應接任總統的最高法院院長西爾韋斯特（Rene Sylvestre）近日因感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病逝，現時的總理約瑟夫（Claude Joseph）亦僅是臨時總理，獲莫伊茲生前任命總理的前內政部長、神經外科醫生亨利（Ariel Henry）仍未正式任職，最終由誰接任總統仍是未知數。海地的混亂情況相信會持續一段時間。