海地總統遇刺｜刺客自稱美國緝毒人員　警察追捕疑犯兩人落網

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海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）7月7日於住所遇刺身亡。海地駐美國大使埃德蒙（Bocchit Edmond）表示，行兇槍手偽裝成為美國毒品管制局的探員闖進莫伊茲的住所，相信是外國僱傭兵和職業殺手。

埃德蒙向路透社表示，海地政府已經正式請求美國協助調查，並強調要將殺手繩之以法。臨時總理約瑟夫（Claude Joseph）提到，槍手操英語和西班牙語。海地大部份人操法語或海地克里奧爾語。

通訊部長埃克桑蒂（Frantz Exantus）宣布，疑犯於當地時間傍晚6時左右被捕，稍後將透過全國電視公布更多詳情。

警察首長查爾斯（Leon Charles）隨後透露細節。他指，軍方和警方當時包圍殺手，雙方駁火，4名「僱傭兵」被擊倒，另外2人被捉拿，至於3名被劫持成為人質的警察則獲釋。他表示，安全部隊將殺死或拘留所有參與行刺的人。

俄羅斯衛星通訊社引述稱埃德蒙稱，「部份人」被捕和正在接受盤問，或暗示他們相信仍然有人在逃。海地官員沒有透露估計有多少名疑犯。

圖為2018年4月7日，海地總統莫伊茲於太子港出席活動。（AP）

美國等國家譴責事件。美國總統拜登（Joe Biden）稱，準備好提供協助，將繼續為海地的安全努力。美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）指，國務卿布林肯和約瑟夫通電話，提到將致力支援民主管治、和平和安全。

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