海地總統遇刺｜繼任者染疫病亡兼國會懸空　接班人未明陷政治危機

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-07-08 10:58

海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）7月7日被刺身亡，國家進入戒嚴狀態。臨時總理約瑟夫（Claude Joseph）暫時代理總統職務，但由於合法接任總統的最高法院院長日前因感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）身亡，目前未知誰能合法接管國家。

圖為7月7日，海地太子港。大批記者守候在總統住所外的通道，此前總統莫伊茲遇刺身亡。（Reuters）

約瑟夫表示，在經與內閣部長召開緊急會議後，決定宣布海地進入戒嚴狀態。這將意味海地將關閉所有邊境，並在國內實施戒嚴令。

海地總統莫伊茲在當地時間7月7日凌晨1時左右，在家中遭到槍殺，兇手仍然在逃。

莫伊茲2017年2月7日上台，任期5年。但反對派認為他的任期應該從前總統馬爾泰利（Michel Martelly）下台開始算起，因此應該於2021年2月7日結束任期，但莫伊茲認為他的任期應該持續至2022年2月7日，政局持續混亂。

莫伊茲被殺後，目前暫時未知由誰合法接任總統，正陷入政治危機。根據當地憲法，應由最高法院院長接任總統職位。但最高法院院長西爾韋斯特（Rene Sylvestre）近日因感染新冠肺炎病逝，葬禮正好在7日舉行。

若約瑟夫要正式接任總統，必須獲得國會通過，但由於政局動盪，海地國會選舉無法舉行，國會大多數議席懸空，實際上等同沒有國會，因此約瑟夫無權接管國家。

令事態更混亂的，是國家將出現「兩個總理」。莫伊茲4月在前總理茹特（Joseph Joute）辭職後，任命約瑟夫為臨時總理。至7月5日，莫伊茲任命前內政部長、神經外科醫生亨利（Ariel Henry）為新總理，但在正式接任前國家突然發生劇變。