約翰遜：大部分英軍已經撤出阿富汗

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-09 01:30

英國首相約翰遜（Boris Johnson）7月8日證實，大部分駐阿富汗的英軍已經撤出當地，結束長達近二十年的反恐戰爭。

約翰遜表示，所有參與北約（NATO）在阿富汗任務的英軍正回家，強調大部分士兵已經離開。不過他以安全為由，拒絕披露細節。

約翰遜指出，蓋達組織（al-Qaida）對英國的威脅大致上已經消除，但他沒有回應北約部隊離開阿富汗之後，會否令塔利班（Taliban）有機可乘重奪當地控制權的問題。他認為有需要與阿富汗鄰國在內等國家聯手，協助阿富汗民眾建立自己的未來。

中東局勢：圖為7月4日，阿富汗安全部隊的車輛停泊在與武裝組織塔利班交火的前線。（AP）

他重申英國仍然有意透過外交方式，實現阿富汗各方達成和平協議，指英國會保留駐喀布爾（Kabul）的大使館，並繼續資助當地教育，特別是協助女子就學。另外英國政府亦會撥款超過1.58億英鎊，分別協助阿富汗政府的發展援助金和保安部隊。

英軍在過去二十年有大約15萬名士兵於阿富汗服役，當中457名成員陣亡。而最後一個英軍戰鬥部隊在2014年10月離開阿富汗後，仍然有大約750名員留下參與北約任務，協助訓練當地部隊。