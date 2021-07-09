中歐關係｜王毅博雷利舉行視像會議　歐盟：不支持香港獨立

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-09 12:09

中國外交部長王毅和歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Jose Borrell）7月8日舉行視像會議。中國外交部引述博雷利稱「願同中方重啟接觸對話」，「歐中投資協定生效符合雙方利益，希望雙方為此共同努力」。

2021年7月8日，中國國務委員兼外長王毅同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利舉行視頻會議。（中國外交部）

王毅說，中國和歐盟雙方應當堅持的唯一恰當定位就是全面戰略伙伴，彼此交往最重要的原則就是相互尊重、求同存異。雙方應樹立正確的相互認知，排除來自各方面的干擾，推動中歐關係沿着正確軌道健康穩定向前發展。他說，中方支持歐方提升戰略自主，真正獨立自主發展對華關係與合作。

王毅指出，中歐合作當務之急是加強疫苗、診療、聯防聯控等溝通協調，重點為發展中國家提供更多實質性支持，「同時推動中歐綠色夥伴、數字夥伴關係走深走實。繼續相互支持辦好昆明《生物多樣性公約》第十五次締約方大會、格拉斯哥聯合國氣候變化大會、馬賽世界自然保護大會，推動中歐良性互動，形成協同效應。」

針對美國等西方國家提到的「基於規則的國際秩序」，王毅強調，規則應由國際社會共同制定，而不是搞「家規」、「幫規」，以此強加於人。他說：「各國應當共同維護的是以《聯合國憲章》宗旨和原則為核心的國際體系，應當共同堅持的是以國際法為基礎的國際秩序。」

王毅還闡述中方對涉疆、涉港、人權等問題的原則立場，強調中方維護國家主權和民族尊嚴的意志和決心堅定不移，反對各種虛偽的「教師爺」。

根據中國外交部發布的消息，博雷利表示，中國的快速發展是客觀事實，符合歷史潮流，歐方無意搞制度性對抗，不認同「新冷戰」和小圈子，無意使歐中關係陷入不穩定。

博雷利指出，歐中合作是根本性、戰略性的，不是可選項、而是必選項。應管控分歧，而不是讓分歧阻礙交往和合作。歐中應發展強有力、真誠的關係，這符合雙方利益。

博雷利強調，歐方願同中方重啟接觸對話，加強抗疫、氣候變化、生物多樣性保護等合作。「歐中投資協定生效符合雙方利益，希望雙方為此共同努力。」

針對「基於規則的國際秩序」，博雷利說：「歐方認為國際規則指的是《聯合國憲章》、《人權宣言》以及在聯合國多邊框架下制訂的規則，不認同基於國內法對他國實施單邊制裁或將自己意志強加於人。歐方堅持自己的價值理念，但歐方尊重中國的主權和領土完整，不支持香港『獨立』。」