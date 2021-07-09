海地總統遇刺｜17疑犯被捕　其中11人台灣使館落網

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-07-09 13:29

路透社7月8日報道，有關日前海地總統莫伊茲（Jovenel Moise）遇刺一案，海地警方表示該案件是由一支全副武裝的突擊部隊所謀，其成員包含26名哥倫比亞人和兩名海地裔的美國人。

台灣外交部發言人Joanne Ou向台媒Taiwan News稱，一批持械男子溜過保安崗位進入使館庭院，然後被使館保安團隊發現。它立即通知海地警方。

台灣駐海地大使館表示，在其同意下，海地警方於7月8日下午進入大使館進行搜捕，有11名嫌犯被逮捕到案。海地警方在7月8日於海地首都太子港北部山坡郊區佩蒂翁維爾（Petionville），與這支部隊經過激烈的交火後，共逮捕17名嫌犯，包括兩名海地裔美國人，並且擊斃了3人，但仍有8名哥倫比亞人在逃，海地國家警察局長查爾斯（Léon Charles）表示將持續追捕在逃嫌犯，也表示「這群外國人來到我們的國家是為了殺死總統」。

哥倫比亞國家警察局局長巴爾加斯（Jorge Luis Vargas）表示，他收到海地當局有關6名嫌疑犯的資訊請求，期中兩人顯然是在與海地警方的交火中被殺的，另外4人責備逮捕。海地選舉和黨關係部部長皮耶（ Mathias Pierre）表示，2名海地裔美國人嫌犯，其身份確認為35歲的索拉熱（James Solages）和55歲的文森特（Joseph Vincent），也表示2名嫌犯已押送至太子港的警察局，目前該警局遭憤怒民眾包圍，試圖對嫌犯處以私刑。

刺殺海地總統摩伊士的其中17名嫌犯被逮捕，3名被擊斃，仍有8名在逃。（AP）

皮耶說道，原訂9月26日舉行的總統大選和憲法公投將如期舉行，總理約瑟夫（Claude Joseph）將暫代總統職位直到新總統當選。