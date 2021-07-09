海地總統遇刺｜6名疑犯被捕　其中兩人為海地裔美國人

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-09 04:52

海地（Haiti）總統莫伊茲（Jovenel Moïse）7月7日遭暗殺事件， 當局展開搜捕行動。有官員8日表示，事件至今有6名疑犯落網，當中包括兩名相信是海地裔美國人。

美聯社報道，海地選舉部長皮埃爾（Mathias Pierre）透露其中一名疑犯的名字是索拉熱（James Solages），並指另外4名疑犯與警方駁火時死亡，另外有兩人下落不明。

皮埃爾沒披露索拉熱的更多個人資料或另一名海地裔美國籍疑犯的名字。根據索拉熱2019年在美國佛羅里達州成立的慈善網站顯示，他形容自己是「獲認證的外交人員」，為兒童及冒起的政治人物爭取利益。

他在該網站的簡介提到，自己曾經在加拿大駐海地大使館擔任護衛工作。

圖為2021年7月7日，海地太子港有軍人巡邏。（AP）

目前警方仍然追緝疑兇，強調對方只有被捕或身亡之間選擇。而在當局宣布拘捕多人前夕，有民眾在首都太子港（Port-au-Prince）一處叢林中發現兩名疑犯後，部分人曾多次推撞及掌摑兩人，並在對方落網後，焚燒懷疑是屬於疑犯的汽車。不過警方呼籲公眾冷靜，以及不要向疑犯動用私刑。