新冠肺炎｜歐盟籲不要批准俄中疫苗　俄外交部發言人批評

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-07-09 22:07

俄羅斯衛星通訊社7月8日稱，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）批評法國歐洲事務部長博納（Clément Beaune）的言論，後者呼籲歐盟國家不要批准使用俄羅斯和中國新冠病毒疫苗。

博納早前呼籲歐洲夥伴不要批准使用在俄羅斯和中國生產的COVID-19疫苗。

扎哈羅娃在自己的Telegram頻道上發文寫道：「不可接受的言論！這是種族主義、帝國霸權主義和新納粹主義的混合體。在世界正經歷最艱難的瘟疫考驗的時刻，許多人都被剝奪了平等的權利和機會，這違背法律、倫理和道德的行為，將世界推向對抗。

她指出，在人類抗疫期間，西方國家擯棄自己的人文理想，為利益而戰，不考慮地球上數百萬人命運，類似冷血、野蠻和殘忍尤其令人震驚。

俄羅斯衞生部於2020年8月註冊世界上第一款新冠疫苗，是由俄羅斯加馬列亞研究所（Gamaleya research institute）及RDIF所研發的「衛星V」（Sputnik V）。目前它已在總人口超過34億的67個國家獲批。俄直投基金和加馬列亞中心此前宣布，根據對380萬已接種俄公民的數據分析，「衛星V」的有效率達97.6%，高於此前發表在醫學雜誌《刺針》上的數據（91.6%）。