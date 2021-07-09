Natalie Portman與「波叔」被指違反抗疫居家令　澳洲展開調查

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-07-09 19:34

奧斯卡影后妮妲莉寶雯（Natalie Portman）7月5日在澳洲悉尼跟丈夫及友人遊船河，畫面遭傳媒拍下曝光後，爆出違反抗疫「居家令」爭議，引發軒然大波，澳洲警方7月8日證實展開調查。在這個遊船河旅程中，同行友人還包括《波叔出城》（Borat）影星沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen）夫婦。

在疫情期間，確診數字偏低的澳洲成為不少荷里活影星的熱門逗留地，在2020年9月，妮妲莉寶雯已抵達澳洲開始拍攝《雷神奇俠4》（Thor 4），但隨着澳洲近來確診個案增多，悉尼推行「封城」措施，包括要求居民留在家中，妮妲莉寶雯7月5日的出遊就引來爭議。

英國《每日郵報》7月7日刊出妮妲莉寶雯與多人一起在悉尼遊船河的畫面，同行者包括她的丈夫Benjamin Millepied、兩人的子女，還有「波叔」沙查巴朗高漢與他的澳洲籍影星妻子費雪（Isla Fisher），以及兩人的子女。

根據悉尼的居家令，居民只能在必要情況下外出，於是在照片曝光後，事件引來爭議。新南威爾士州警方發言人回應稱，已經留意到公眾的關注，正對此事展開調查。

澳洲新南威爾士州在7月8日新增45宗確診個案，包括44宗本地病例，為今年新高。

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