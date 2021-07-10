美俄關係｜克里姆林宮：普京拜登強調就網絡安全開展具體合作

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-07-10 09:45

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和美國總統拜登（Joe Biden）7月9日通電話。克里姆林宮表示，二人繼續討論日內瓦峰會提到的資訊安全和打擊網絡犯罪問題。普京表示，俄方願與美方聯手打擊資訊犯罪，但過去一個月未收到有關請求。

克里姆林宮提到，兩人繼續雙方於俄美日內瓦峰會開始的有關資訊安全和打擊網絡犯罪問題的對話。公告指出，二人強調雙方必須就網絡安全問題開展具體而有建設性的合作，繼續開展相關接觸。

圖為2021年6月16日，美國總統拜登和俄羅斯總統普京於瑞士日內瓦會面。（AP）

談到近段時間據稱源自俄羅斯境內的網絡攻擊時，普京表示，雖然俄方願與美方聯手打擊資訊犯罪，但美方有關部門過去一個月內並未向俄方提出這方面的請求。

俄羅斯衛星通訊社報道，美國政府的一名高級官員對記者稱：「我們多次通過官方渠道就俄網絡犯罪問題轉達過具體請求，明確表達過我方認為的俄羅斯責任所在，包括今日兩國總統級別也這樣表達過。」

兩國總統還討論敘利亞局勢，尤其是人道主義方面的問題，積極評價俄美對問題的協調努力。克里姆林宮公告還寫道，普京就美國佛羅里達州瑟夫賽德住宅倒塌造成多人死亡向拜登表示慰問。