普京：單極世界時代過去　美國仍然努力維持世界霸權

撰文： 王楓 最後更新日期： 2021-07-01 08:52

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月30日出席電視直播節目接受提問。他提到西方制裁等議題，並稱指單極世界的時代已經過去，美國一方面對此心知肚明，另一方面仍然努力維持世界霸權，對世界造成威脅。

普京表示，單極世界的時期已經過去，無論對俄羅斯採取任何制裁，俄羅斯都在發展，俄國防能力已經達到高水平。他指出，俄羅斯經濟已經適應西方國家的制裁壓力，制裁甚至推動了俄一些領域的發展，進口替代計劃有效推動了俄高技術產業的發展。

普京説：「無論對俄羅斯採取任何制裁，如何恐嚇我們，俄羅斯都在發展，其經濟主權在提升，國防能力達到非常高的水平，俄羅斯一些非常重要的指數已經超越世界多數國家，一些指數已經超越美國。」

普京還提到中國經濟發展的例子，證明世界已經發生改變。他説：「中國1991年的國內生產總值（GDP）僅僅是美國GDP的20%，目前已經是120%。也就是説，按購買力平價法計算的中國GDP總規模已經超過美國。中國與歐盟的貿易額已經超越美國與其主要盟友歐盟的貿易額。世界正在發生翻天覆地的變化。」

普京提到，希望俄美關係能夠走向正常化。他說：「非常希望，美國能夠意識到世界正在發生變化。而在這不斷變化的世界中，各國將重新考慮本國的優先事務和利益。最終，世界將更加美好，而俄美關係也將走向正常化。」