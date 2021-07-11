歐國盃｜英女王及約翰遜分別向英格蘭職球員送上祝福

歐洲國家盃決賽7月11日舉行，主場的英格蘭將與意大利爭奪冠軍。而在比賽舉行的前一天，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）發公開信，向英格蘭領隊修夫基（Gareth Southgate）及一眾球員送上祝福。
伊利沙伯二世在信中表示，自己在55年前榮幸地將世界盃頒給英格蘭隊長卜比摩亞（Bobby Moore），知道球隊晉身並贏得國際足球賽事對職球員的意義。她代表英國王室祝賀英格蘭打入歐洲國家盃決賽，並向他們送上祝福，稱希望歷史不但會記下他們的成功，亦包括大家發揮的精神、奉獻和自豪。
“I send my good wishes for tomorrow with the hope that history will record not only your success but also the spirit, commitment and pride with which you have conducted yourselves.”— The Royal Family (@RoyalFamily) July 10, 2021
A message from Her Majesty The Queen to Gareth Southgate & @England ahead of the #EURO2020 Final. pic.twitter.com/uFX2O38kxi
除了1966年的世界盃決賽，伊利沙伯二世亦在1996年的歐洲國家盃，在倫敦溫布萊球場（Wembley Stadium）頒獎給該屆賽事冠軍德國。目前未知她會否在11日的決賽中現身，但其孫子兼英格蘭足總會長威廉王子（Prince William）很大機會到場。
另外日前到場觀看英格蘭對丹麥四強賽事的英國首相約翰遜（Boris Johnson）亦為球隊打氣，他稱讚英格蘭晉身國際主要賽事決賽已是創造歷史，形容修夫基鍛造的球隊由一隊充滿活力、頑強及團結的兄弟組成，而且可以在所有事情都顯得亮眼。
他認為英格蘭隊的表現振奮整個國家，並相信球隊有能力奪冠。
圖為2021年7月7日，英國首相約翰遜和妻子到球賽觀賞歐國盃英格蘭對丹麥的四強賽事。（Reuters）