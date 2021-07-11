歐國盃｜英女王及約翰遜分別向英格蘭職球員送上祝福

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-11 05:33

歐洲國家盃決賽7月11日舉行，主場的英格蘭將與意大利爭奪冠軍。而在比賽舉行的前一天，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）發公開信，向英格蘭領隊修夫基（Gareth Southgate）及一眾球員送上祝福。

伊利沙伯二世在信中表示，自己在55年前榮幸地將世界盃頒給英格蘭隊長卜比摩亞（Bobby Moore），知道球隊晉身並贏得國際足球賽事對職球員的意義。她代表英國王室祝賀英格蘭打入歐洲國家盃決賽，並向他們送上祝福，稱希望歷史不但會記下他們的成功，亦包括大家發揮的精神、奉獻和自豪。

“I send my good wishes for tomorrow with the hope that history will record not only your success but also the spirit, commitment and pride with which you have conducted yourselves.”



A message from Her Majesty The Queen to Gareth Southgate & @England ahead of the #EURO2020 Final. pic.twitter.com/uFX2O38kxi — The Royal Family (@RoyalFamily) July 10, 2021

除了1966年的世界盃決賽，伊利沙伯二世亦在1996年的歐洲國家盃，在倫敦溫布萊球場（Wembley Stadium）頒獎給該屆賽事冠軍德國。目前未知她會否在11日的決賽中現身，但其孫子兼英格蘭足總會長威廉王子（Prince William）很大機會到場。

另外日前到場觀看英格蘭對丹麥四強賽事的英國首相約翰遜（Boris Johnson）亦為球隊打氣，他稱讚英格蘭晉身國際主要賽事決賽已是創造歷史，形容修夫基鍛造的球隊由一隊充滿活力、頑強及團結的兄弟組成，而且可以在所有事情都顯得亮眼。

他認為英格蘭隊的表現振奮整個國家，並相信球隊有能力奪冠。