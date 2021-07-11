G20財長就全球最低15%企業稅率達成歷史性協議

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-11 08:58

二十國集團（G20）財政部長和央行行長會議7月10日閉幕並發表公報，稱已就國際稅收框架達成歷史性協議，包括支持訂立最低15%的企業稅率。

2021年7月9日，美國財政部長耶倫（Janet Yellen，中）抵達意大利威尼斯參加G20經濟、財政部長和央行行長會議。（AP）

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，7月10日，G20財政部長和央行行長第三次會議在意大利威尼斯閉幕，並發布公報稱，已就更穩定、更公平的國際稅收框架達成歷史性協議。

該組織將爭取各國領導人在10月份的G20領導人峰會上批准該計劃。

公報指出，G20支持跨國企業利潤重新分配、設置全球最低公司稅率等措施，並呼籲更多國家未來加入磋商。

據英國路透社報道，該協議將確立至少15%的全球最低企業稅。該協議還將改變亞馬遜（Amazon）和Alphabet旗下Google等公司的徵稅方式，徵稅的部分依據是它們銷售產品和服務的地點，而不是總部所在地。

國際稅收體系改革經歷多年談判，7月初由經合組織（OECD）協調形成雙支柱方案。

支柱一是要確保包括數碼產業在內的大型跨國企業在其所有實施商業活動並取得利潤的市場繳納公平的稅額；支柱二則是通過設立全球最低企業稅率來管控各國之間的財稅競爭。

據估算，如果將這一稅率設置為15%，那麼在全球層面每年能夠多產生約1,500億美元的稅收。

在經濟復甦方面，G20財政部長和央行行長會議認為，得益於疫苗接種與扶持政策，全球經濟前景改善，但國家之間差異巨大，仍面臨下行風險。G20呼籲維護金融穩定和財稅可持續性，防範經濟下行風險及負面溢出效應。

為幫助脆弱國家抗擊新冠疫情，會議支持國際貨幣基金組織（IMF）提出規模為6,500億美元的新一輪特別提款權普遍分配方案。

公報還稱，G20致力於儘早結束新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，支持新冠疫苗作為全球公共產品得到公平、有效分配。

此外，公報強調，應對氣候變化及生物多樣性喪失仍是當務之急。公報呼籲國際社會協同合作，促進經濟發展更具可持續性、韌性及包容性。