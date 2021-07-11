21國關注《蘋果日報》停刊　憂香港新聞自由遭打壓

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-07-11 12:55

美國、英國、加拿大、日本、澳洲等共21國組成的媒體自由聯盟（Media Freedom Coalition）7月10日發表聯合聲明，對香港《蘋果日報》被迫關閉，以及香港可能公布新法例打壓媒體表達關注。

美國國務院發言人辦公室7月10日公布這份媒體自由聯盟的聲明，簽署聲明的聯盟成員對《蘋果日報》被迫關閉，以及報社職員遭到香港當局逮捕表達強烈關切。

圖為2021年5月21日，香港讀者在前往英國之前，於香港機場閱讀《蘋果日報》。（AP）

各國成員指出，針對《蘋果日報》的行動是在香港加強審查媒體的背景下進行，包括對公共廣播機構的獨立性施加壓力，以及香港當局近來對記者採取法律行動。

成員對香港政府還可能出台的新立法表示擔憂，稱該立法可以消除媒體對政府政策和行動的審查和批評。

聲明指出，新聞自由多年來一直是香港成功和國際聲譽的核心。香港和中國當局應根據中國的國際法律義務，充分尊重和維護這一重要權利。

這份聲明的簽署國包括澳洲、奧地利、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、冰島、意大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、新西蘭、斯洛伐克、瑞士、英國與美國共21國。