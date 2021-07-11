21國就《蘋果日報》發布聯合聲明　北京嚴厲譴責

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-11 17:53

包括美英加日澳等在內21國就香港《蘋果日報》停刊發表聯合聲明，中方對此做出強烈反應，稱對聲明「強烈不滿和堅決反對」。

針對香港《蘋果日報》停刊，由美國、英國、加拿大、日本與澳洲等共21國組成的媒體自由聯盟（Media Freedom Coalition）7月10日發表聯合聲明。

聯合聲明對香港《蘋果日報》的關閉和其工作人員的被捕表示嚴重關切，並呼籲中國中央政府和香港特區政府尊重和維護香港的媒體自由。

21個簽署國是：澳洲、奧地利、加拿大、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、冰島、意大利、日本、拉脱維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、新西蘭、斯洛伐克、瑞士、英國、美國。

針對媒體自由聯盟21國發布上述聯合聲明，中國外交部駐香港特派員公署7月11日在官網發布題為《外交公署敦促「媒體自由聯盟」部分成員停止以新聞自由為幌子從事破壞特區法治的勾當》的聲明。

中國外交部駐港公署發言人指出，這是對香港事務和中國內政的粗暴干涉，是對特區法治和司法獨立的公然踐踏，中方對此予以嚴厲譴責，表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，《蘋果日報》是長期披着媒體外衣從事禍國亂港違法行為的「毒蘋果」，該報有關負責人涉嫌勾結外部勢力危害國家安全，被特區警方依法採取行動是咎由自取。

發言人稱，「『媒體自由聯盟』部分成員堂而皇之為如此無法無天的反中亂港媒體及其從業人員美化開脱，企圖藉此向特區執法與司法機關施壓，嚴重褻瀆了法治精神，嚴重違背了媒體良知，再次拉低了他們的下限，暴露了他們的險惡用心。」

發言人強調，新聞自由不是從事違法犯罪活動的擋箭牌，不是外部勢力插手香港事務的遮羞布。

中方敦促「媒體自由聯盟」有關成員恪守國際法與國際關係基本準則，擯棄居高臨下、趾高氣揚的「教師爺」做派，停止包庇反中亂港勢力，停止打着新聞自由的幌子從事插手香港事務和中國內政的醜惡勾當，「否則必將受到包括香港同胞在內全體中國人民的堅決回擊」。