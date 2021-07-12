新冠肺炎｜Delta令俄羅斯疫情反彈　一週逾5,000死刷新記錄

撰文： 許懿安 陳淑霞 最後更新日期： 2021-07-12 17:30

俄羅斯衛星通訊社莫斯科7月12日稱，俄羅斯新冠病毒疫情防控指揮部向記者表示，過去24小時，俄羅斯的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新增確診個案25,140個，累計確診個案達5,808,473個。政府新冠肺炎工作組稱，新增死亡個案710個，全國累計死亡個案增至143,712個。

俄衛網稱在確診個案，發現無徵狀感染個案2,723個，佔整體10.8%。

消息顯示，俄羅斯累計確診個案，增長率為0.43%。

防疫指揮部指出，過去24小時，俄羅斯新增確診個案最多的是以下地區：莫斯科市5,403個，莫斯科州2,566個，聖彼得堡2,029個。

消息稱：「過去24小時，16,429人治癒出院，俄羅斯全國累計痊癒出院5,216,648人。」

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俄塔社11日稱，俄羅斯過去一週有逾5,077人死亡，為該國爆發疫情以來最多人死亡的一週。對上一次死亡個案數字創新高，是3日止一週，全俄錄得死亡個案4,643個。

俄羅斯的新冠肺炎死亡率幾近沒變化，在7天間由2.46%升至2.47%。不過境內死亡率較逾1年前大幅增加，過去一週的死亡個案數字，比2020年7月整個月合計更多。2020年7月1日至31日，俄羅斯錄得4,643個死亡個案。

塔斯社9日稱，俄羅斯副總理戈利科娃（Tatiana Golikova）同日說，俄羅斯6月的死亡率因Delta變異病毒株升高，較2020年同期升13.9%。該國死亡率在2021年5月按月下降3.6%。

香港政府今午亦公布，由於近期俄羅斯疫情持續反彈，以及涉及多宗L452R變異病毒株的輸入個案，將由16日起，收緊從當地到港人士的檢疫要求。