相隔24日再度零確診　周五起收緊俄羅斯抵港人士檢疫安排

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-07-12 15:25

本港今（12日）錄得「零確診」，距上次紀錄相隔24日。政府今午亦公布，由於近期俄羅斯疫情持續反彈，以及涉及多宗L452R變異病毒株的輸入個案，將由本周五（16日）起，收緊從當地到港人士的檢疫要求。 有關人士不論有否完成疫苗接種，抵港後都要於指定檢疫酒店接受強制檢疫21天，其後7天自行監察，及於抵港第26天於社區檢測中心進行強制檢測。此外，相關人士亦要於登機時出示預定起飛時間前72小時內的檢測陰性證明，並需於機場接受「檢測待行」安排。

政府今（12日）公布，將由本周五(16日)起，收緊從俄羅斯到港人士的檢疫要求。(資料圖片)

衞生防護中心公布，截至今日凌晨，本港沒有錄得確診個案，即再度「零確診」，對上一次已是6月17日，剛好相隔24天。

政府發言人表示，鑑於近期俄羅斯疫情持續反彈，以及有多宗涉及從俄羅斯抵港人士經檢測後發現帶有L452R變異病毒株的輸入個案，經密切監察相關地區疫情發展、變異病毒株的流行程度及對本港可能構成的輸入風險後，政府會將俄羅斯指明為甚高風險A2組指明地區，本周五、即7月16日起開始生效。

所有在登機當天或之前21天曾逗留任何A2組指明地區人士，無論有否完成疫苗接種，均須於登機時出示預定起飛時間前72小時內進行的2019冠狀病毒病聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性結果證明，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間21晚的確認書。

抵港後，他們須於機場接受「檢測待行」安排，確認檢測陰性結果後須乘搭政府安排的專車前往指定檢疫酒店進行強制檢疫。他們須於指定檢疫酒店接受強制檢疫21天，其間接受4次檢測，其後7天自行監察，及於抵港第26天於社區檢測中心進行強制檢測。

政府將刊憲更新《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的相關指明，落實上述措施。

政府發言人表示，會繼續密切監察不同地區的疫情、新變種病毒的流行程度、接種疫苗的進度及出入境人數的變化，並會視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機及強制檢疫要求。