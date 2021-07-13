世衛首席科學家警告不要混打新冠疫苗　稱這是危險趨勢

世界衛生組織（WHO）首席科學家7月12日發出警告，稱不要混合接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，稱這種趨勢有點危險，因為目前處於沒有證據、沒有數據的地帶。



2021年7月12日，世界衛生組織首席科學家斯瓦米納坦做網上簡報。（Reuters）

世界衛生組織首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）7月12日警告稱，鑑於安全性和有效性的不確定性，建議人們當前不要混打不同廠家生產的新冠疫苗。

斯瓦米納坦在做網上簡報時發出這一警告，稱這是一種危險的趨勢，因為有關其對健康影響的數據很少。

斯瓦米納坦說：「這種趨勢有點危險。」她說，在混合打新冠疫苗這個問題上，「我們目前處於一個沒有數據、沒有證據的地帶。」

斯瓦米納坦補充說，目前有關混打疫苗的數據十分有限，相關的研究正在進行中，仍需等待。

她指，「如果人們開始自行決定何時，以及何人將接種第二劑、第三劑甚至是第四劑疫苗，那麼各國將會陷入一個混亂的局面。」

同時，斯瓦米納坦還指出，目前沒有科學證據表明在接種了兩劑疫苗後仍需要繼續接種以加強接種效果。