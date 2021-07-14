防衛白皮書｜韓國召見日本公使要求立即撤回領土主張

韓國政府7月13日對日本在《防衛白皮書》中提到獨島（日本稱竹島）主權表示強烈抗議，韓國外交部召見日本公使要求立即撤回主張。
據共同社7月13日報道，韓國外交部亞洲太平洋局長李相烈7月13日召見日本駐韓國大使館總括公使相馬弘尚，對日本2021年版《防衛白皮書》中的竹島主權主張提出抗議，要求立即撤回。
韓國外交部發言人在7月13日的例行記者會上稱：「（該島）在歷史上、地理上、國際法上是明確的韓國固有領土。韓國政府強烈抗議日本政府通過《防衛白皮書》對韓國固有領土做無謂的挑釁，並敦促日方立即糾正錯誤。」
另據韓聯社7月13日稱，韓國國防部國際政策次長李景求7月13日也召見日本駐韓武官、航空自衛隊上校松本隆，提出抗議。李景求要求日方立即糾正錯誤，停止挑釁，並表示韓方堅決反對一切挑釁獨島主權的行為。
李景求提到，對於《防衛白皮書》反覆單方面稱日本巡邏機遭到韓國艦艇火控雷達照射、向韓方轉嫁其海上自衛隊艦艇缺席2018年韓國海軍國際觀艦式的責任等，韓方深表遺憾，並強烈要求日方立即改正錯誤內容。
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