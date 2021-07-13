韓國疫情︱首爾禁健身房播快歌　奇招惹爭議唔播得BLACKPINK？

韓國首爾首都圈7月12日起實施為期兩周的四級防疫措施，健身房雖然還是可以營運，但業者卻被要求在進行團體運動課程如瑜珈、Zumba和有氧運動等時，不准播放每分鐘超過120拍（bpm）的快節奏音樂，以防止新冠病毒傳播。
除了運動課程不能放High歌，跑步機的最高速限也不能超過每小時6公里，等於只能快走。韓國衛生官員表示，這些限制是為了預防民眾呼吸過快或是汗流太多滴到其他人身上。
另外，運動民眾最多只能在健身房待兩小時，且不能使用淋浴間，健身房須在晚上10時前關閉。
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對此，有健身房老闆表示質疑，稱是否有證據表明古典音樂和High歌會如何各自影響病毒傳播，且很多人會自己戴耳機聽音樂，那又要如何控制他們的音樂播放清單？
在近期的韓國流行音樂排行榜上，前10首中有8首通過節奏測試，韓國防彈少年團（BTS）的Dynamite和Butter，節奏介乎於每分鐘110至115拍之間，勉強符合規定，不過韓國人氣女團BLACKPINK的大部分單曲節奏都落在每分鐘130拍上下，可能要被暫時禁播。
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