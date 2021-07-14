新冠肺炎｜韓國病例增1615宗創新高　Delta變種病毒致爆第4波疫情

韓國正在快速傳播Delta變種病毒，過去24小時單日新增1,615宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病例，再創單日新高，也是韓國2020年1月爆發疫情以來單日新增病例最高紀錄。



韓國中央防疫對策本部14日公布，截至當天0時，過去24小時病例較前一天增加逾460宗至1615宗，單是首爾地區便已佔80%，全國社區感染個案達1,568宗，累計確診個案升至171,911宗。當地已連續8天單日新增逾1,000宗病例。

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韓國疾病管理本部（KDCA）指出，單日病例再創新高，目前這個數字很可能會繼續增長。衛生當局較早前表示，如果第4波疫情得到控制，單日病例可能會在8月中旬增至2,000多宗，然後在9月底降至600多宗。

非首都圈日均確診病例較上周翻一番，第4波疫情有全國蔓延的趨勢。當局決定15日起將非首都圈部分地區的防疫響應級別提升至第2級。

首都圈12日的防疫響應級別已上調至最高的第4級別，圈內幼兒園和各級學校14日起改為全面網上授課。