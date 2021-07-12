阿富汗塔利班逼近新疆　王毅出訪引發猜測

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-07-12 21:04

中國外交部和大使館要求中國公民儘早離開阿富汗後，中國外長王毅將7月12日開始出訪與阿富汗接壤中亞三國。是次訪問正值美國宣布撤軍後，塔利班在阿富汗全境發起攻勢，奪取大量地盤。

中國外交部網站消息顯示，王毅從7月12日到7月16日訪問土庫曼，塔吉克和烏茲別克，出席上海合作組織（SCO）外長會議以及上海合作組織與阿富汗聯絡小組會議。

美國之音（VOA）7月11日稱在中亞五國中，除了吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦外，王毅訪問的這三個中亞國家全部都與阿富汗有邊界接壤。隨着阿富汗局勢的變化，中亞地區的安全，如何保護中國在當地的利益，這些無疑成為王毅訪問三國期間討論的關鍵議題。

值得一提的是，塔利班最近控制了阿富汗與烏茲別克，以及阿富汗與土庫曼邊界上的許多哨所。阿富汗與塔吉克邊界目前幾乎已全部被塔利班控制。土庫曼斯坦已開始向與阿富汗接壤的邊界地區增兵，並開始撤走邊境地區的軍人家屬。

2021年6月3日，王毅主持中阿巴三國外長對話，提出堅持「阿人主導、阿人所有」的根本原則，保持阿富汗人內部談判勢頭，推動塔利班回歸政治主流，國際社會與地區國家應予傾力支持。（新華社）

目前，中國與塔吉克斯坦、阿富汗和巴基斯坦共同建立了四方安全機制。在中亞國家中，中國與塔吉克斯坦在安全領域的合作最密切，中國為塔吉克斯坦軍方提供各種援助，包括訓練邊防軍，興建營房和軍方辦公大樓，為塔吉克斯坦建設與阿富汗邊界的一些哨所等。甚至有媒體稱，在塔吉克斯坦當局的默許和配合下，中國軍警人員早已開始在瓦罕走廊地帶的巴達赫尚地區部署和巡邏。

此外，中國與烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦同樣也有安全合作，包括向這兩個國家出售防空導彈，無人機等武器裝備，但最多的合作領域仍然集中在經濟。土庫曼斯坦開採的所有天然氣幾乎都經過中亞天然氣管道供應中國。通向新疆的中亞天然氣管道過境烏茲別克斯坦時，烏茲別克斯坦自己的天然氣也注入這條管道供應中國。

一些俄羅斯學者提到，阿富汗局勢惡化也可能為中國提供藉口向有關中亞國家派遣私人武裝或是軍人保護在那裏的天然氣管道和其他經濟項目，中國近些年來已在私下場合與中亞國家討論過類似議題。

也有俄羅斯學者認為，塔利班多次訪問過北京，雙方有過許多接觸。中國與塔利班也可能達成一致，塔利班不挑戰和威脅中國利益，換取中國的投資和經濟好處。目前各方最擔心的就是阿富汗境內「伊斯蘭國（ISIS）」等極端組織的勢力將會壯大，這種威脅將會越出邊界影響周邊地區，中亞國家早已進行了各種準備。