格林西爾資本創辦人遊走富豪權貴間　還把卡梅倫「收歸靡下」

格林西爾資本（Greensill Capital）破產成為英國金融界的醜聞。創辦人格林西爾（Lex Greensill）遊走政經場合，交遊廣闊，甚至將英國前首相卡梅倫（David Cameron）「收歸靡下」，曾經也是幾乎能夠呼風喚雨的人。



現年44歲的格林西爾來自澳洲昆士蘭州班達伯格（Bundaberg）的農夫家庭。他從昆士蘭理工大學畢業之後曾短暫任職律師和科技企業家，後來前往英國修讀工商管理學碩士。他於摩根士丹利（Morgan Stanley）工作時認識了英國高官海伍德（Jeremy Heywood），後來更加進駐英國政治政權核心，成為時任首相卡梅倫的顧問。

格林西爾創辦的公司專注提供供應鏈融資服務。2014年，公司收購一間德國銀行，並且改名為格林西爾銀行（Greensill Bank），後來利用銀行購買飛機。公司財務狀況雖然有危機，但因為成功協助古普塔家族的桑吉夫（Sanjeev Gupta）取得融資，前景變得一片光明。格林西爾本人也得到了嘉獎，從英國查理斯王子雙手接過大英帝國勳章，作為對經濟貢獻的表揚。

卡梅倫後來加入格林西爾資本，憑他的人脈和影響力換取豐厚的報酬。至於格林西爾也成為了英國的名流，居於大宅，公司擁有的飛機多得被笑稱足以成立一間航空公司。公司花費大額金錢購買飛機的做法雖然引起了經驗豐富的金融觀察者關注，但無阻日本首富軟銀集團創辦人孫正義投資15億美元到格林西爾資本。格林西爾還稱孫正義是他的導師，這種關注正是格林西爾為公司籌備上市所需要的。不過公司後來成為監管部門的調查目標，身陷泥沼的格林西爾資本最終逃不過破產命運。

圖為2021年5月13日，英國前首相卡梅倫離開位於倫敦的住所。（Reuters）

除了卡梅倫以外，澳洲前外交部長畢曉普（Julie Bishop）也曾為格林西爾資本做事。畢曉普曾聯繫財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg），希望安排格林西爾資本和財政部官員會面。不過當時畢曉普沒有正式登記聲明說客的身份。根據規定，公司員工不需要登記，因此畢曉普很可能趁漏洞避過法網。

回到班達伯格，格林西爾農場公司（Greensill Farming）從只有80公頃增長到3,200公頃，成為了生產番薯的巨頭。不過當地農夫卻認為格林西爾農場公司突然增加的產量壓低價格，削減了他們的收入，摧毀小型家庭農場。格林西爾「讓融資變得更加公平」的說法好像似乎讓班達伯格的農夫聽得不怎麼順耳。