歐國盃｜約翰遜：政府計劃禁止種族歧視球員人士進場

英格蘭在歐洲國家盃決賽不敵意大利，三名射失十二碼的英格蘭球員在網上遭種族歧視言論攻擊。英國首相約翰遜（Boris Johnson）7月14日表示，政府計劃禁止發表種族歧視言論的人士到球場觀賽。



約翰遜14日出席國會每周答問環節，被問到英格蘭球員遭種族歧視的事件時表示，當局是時候回應。他稱政府正採取實質步驟，確保證實在網上發表種族歧視言論的人士將被禁止踏足球場。

英國法院假如裁定有球迷干犯與賽事有關的罪行，包括行為不檢或藏械等，可向涉事者頒下禁令。

目前英國警方繼續調查針對沙卡（Bukayo Saka）、辛祖（Jadon Sancho）及拉舒福特（Marcus Rashford）遭種族歧視言論攻擊事件，大曼徹斯特（Greater Manchester）警方表示，一名37歲男子就涉嫌違反《惡意通訊法》（Malicious Communications Act）投案。

沙卡在歐國盃決賽射失關鍵的十二碼，令英格蘭與冠軍擦身而過。隊友加雲菲臘斯及梳爾上前安慰。（Getty Images）

另外網上流傳一個相信是英甲球會樸茨茅夫（Portsmouth）18歲以下青年軍群組的對話截圖，顯示有部分球員以種族歧視的言語大肆抨擊英格蘭球員，球會其後發表聲明，稱已經即時展開調查，並譴責有關言論，強調種族歧視在球賽或社會上都沒有立足之地。

而其中一名遭到攻擊的辛祖14日在網上首度談及事件，稱不會對自己和沙卡及拉舒福特被種族歧視的言論假裝視若無睹。他形容這些攻擊並非新鮮事，呼籲社會需要做得更好應對，以及向作出這些言論的人士問責。