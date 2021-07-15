美媒：拜登政府無意重啟中斷多年的中美定期經濟對話

美媒7月14日援引知情人士稱，拜登（Joe Biden）政府無意重啟中斷多年的中美經濟對話，報道指這表明拜登對中國的立場正在日趨強硬。



2021年7月13日，美國總統拜登在費城發表演講。（AP）

據美國彭博社7月14日報道，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）和她的工作人員沒有計劃恢復喬治布殊（George W. Bush）和奧巴馬（Barack Obama）政府期間主導中美關係的定期經濟對話，延續了特朗普（Donald Trump）任期內暫停中美經濟對話的狀態。

據知情人士透露，儘管耶倫的團隊和其他部門的團隊正在與中方保持接觸，但目前預計不會重啟正式的高層會談。

截至發稿時，美國財政部發言人拒絕對上述消息發表評論。

報道指出，中美定期正式對話已經舉行了十多年，2017年，特朗普執政後，中美經濟對話中斷。

彭博社稱，無意重啟奧巴馬任期內中美經濟對話這一活躍的渠道表明，美國總統拜登對中國的立場正在日趨強硬，全球最大的兩個經濟體之間的關係持續惡化。

報道指出，最近美國一連串的行動，包括計劃對美國企業在香港開展商務活動提出警告，對中國新疆地區實施新的進口管制措施，並討論一項排除北京的數碼貿易協議，凸顯拜登計劃擴大，甚至加強特朗普對華政策更具對抗性的方式。