王毅對阿富汗局勢提5點建議　表態願在華舉辦阿富汗內部談判

美國從阿富汗撤軍，阿富汗局勢令人憂慮。中國國務委員兼外長王毅7月14日對阿富汗局勢提出5點建議，表態指願在華舉辦阿富汗人內部談判。



7月14日，上海合作組織—阿富汗聯絡組外長會議在塔吉克首都杜尚別（Dushanbe）舉行。中國國務委員兼外長王毅出席。據中國外交部官網發布的消息，王毅表態稱，中方願適時在中國舉辦阿富汗人內部談判。

對美國和北約從阿富汗倉促撤軍，阿富汗再度面臨戰與和、亂與治的嚴峻挑戰。王毅在會議上提出5點建議。

一是阻止美國卸責。王毅稱，美國是阿富汗問題的始作俑者，不能一走了之。各方要敦促美國履行承諾，加大投入，尤其要警惕借阿富汗亂局破壞地區安全穩定的圖謀。

二是防止恐怖主義勢力回潮。王毅強調，阿富汗不能再次成為恐怖主義策源地和恐怖勢力聚集地。

他說，上合組織要充分發揮地區反恐怖機構的功能和作用，全力防止「三股勢力」向阿富汗周邊滲透、擴散。加大同阿富汗反恐合作力度，敦促塔利班兑現同國際恐怖組織切割的承諾。

三是合力助推和解進程。王毅指出，上合組織要繼續本着「阿人主導、阿人所有」原則，勸促阿朝野各派顯示靈活、求同存異，早日實現民族和解。

四是積極加強多邊協調。上合組織要積極參與各種涉阿多邊機制會議，為解決實際問題作出「上合貢獻」。

王毅強調，支持阿富汗成為獨立、自主、中立的國家，支持阿富汗未來奉行溫和穆斯林政策，支持阿富汗持續打擊一切形式恐怖主義，並同所有鄰國友好相處。

五是持續助力阿富汗和平重建。

王毅指出，中方將繼續在充分尊重阿富汗國家主權基礎上，本着「阿人主導、阿人所有」原則，在各利益攸關方之間牽線搭橋，調解斡旋，提供協助，貢獻智慧，為推動政治解決阿問題發揮建設性作用。

王毅說：「我們也願適時在華舉辦阿人內部談判。」