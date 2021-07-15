歐盟減碳計劃背後：環保團體嫌未夠進取　商家憂成本升輸給中國

歐盟委員會7月14日公布應對氣候變化的「Fit for 55」計劃，並倡議各成員國推動一系列的減排政策，引來關注。歐盟大力倡導減碳的背後，其實還是陷於兩難：一方面環保份子仍嫌計劃未夠進取，另一方面商界憂心成本上升，甚至認為未來更難與中國競爭。下一步，歐盟還會面對來自內部的阻力。



歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）2021年7月14日在布魯塞爾公布應對氣候變化的「Fit for 55」計劃（AP）

歐盟新計劃會帶來的改變

歐盟的新計劃涵蓋多個行業，例如在汽車業上，歐盟推動在2030年時汽車排放量較現時（2021年）減排55%、2035年底起禁止銷售新的汽油與柴油汽車。

在其他行業，歐盟過去已承諾要在2030年做到溫室氣體排放量比1990年減少55%的目標，歐盟這次為此倡導一系列政策，以達到目標，未來不減碳排放的商家可能會「受罰」，例如歐盟倡導向使用燃油的航空公司開徵稅項、要求貨運船使用更清潔能源等。

歐盟提出2030底年前汽車排放量較2021年減排55%的目標，圖為2019年12月在布魯塞爾的公路上（AP）

歐盟的兩難

對於環保團體而言，歐盟的目標似乎仍未足以阻止全球暖化，《華爾街日報》便報道，歐洲環保團體認為，歐盟應該把目標放在2030年減排65%，而不只是55%，以防止氣候變化帶來的可怕後果，例如是海平面上升、旱災等。但另一方面，歐盟也面對不少阻力，特別是商家。

商界憂成本升輸給中國

環保有助持續發展，但還是要有人去支付多出來的成本，《紐約時報》指出，在過渡期間，部份消費者與企業會感到「痛楚」，眾多商品與服務的成本會上升，例如是從中國進口的電子螢幕、來往希臘島嶼的飛機票等，在這個「綠色轉型期」，消費者也要為此付出金錢。

鋼鐵製造商甚至警告方案會令歐洲商家未來更難與中國競爭，歐洲水泥協會總裁Koen Coppenholle指「我們會面對增加的碳成本——這將是最終結果。」外界已預計歐盟的方案將在能源業和商界方面遇上一定阻力。

圖為2月22日，波蘭切霍維采傑濟采的一個煤礦收集場。（Getty）

歐盟內部的阻力

歐盟計劃面對的阻力，實際上還在於歐盟內部，這個計劃在變成法律前，需要獲歐洲議會通過，所以在未來的時間中，各個成員國政府與歐洲議會將就計劃細節展開討論，《華爾街日報》便指，歐盟內的國家既有排放量相對低的法國，也有主要使用燃煤發電的國家如波蘭，計劃若要成事，還需先解決各國間的分歧問題。