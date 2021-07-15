歐盟推行減排計劃被指進取　料遭遇能源業及商界反對

歐盟委員會7月14日公布應對氣候變化的政策，這項名為Fit for 55的計劃目標是在2030年達到減排55%，並在2050年實現碳中和。有關的計劃被指進取嚴苛，除需時談判外，預料在能源業和商界方面遇上一定阻力。



相關計劃覆蓋能源、汽車、開徵碳稅等項目，其中包括2035年完全禁止銷售使用化石燃料汽車，向航空用燃油開徵稅項等。目標是在2030年，將平均溫室氣體排放量降至較1990年低55%，並在2050年實現碳中和。

歐盟自1990年至2019年的29年間實現減排24%，但在未來9年內要多減31%才能達到目標，計劃被指進取嚴苛。歐洲最大企業組織BusinessEurope發表聲明，指責有關計劃可能破壞鋼鐵、水泥、鋁、化肥和電力等行業的投資前景。

圖為2月22日，波蘭切霍維采傑濟采的一個煤礦收集場。（Getty）

國際航空運輸協會理事長沃爾什（Willie Walsh）亦表示，航空業一直以來致力推行減碳，不需要稅收等懲罰措施來推動改變。

計劃除可能引起行業不滿外，亦可能會影響貿易，發生爭端。計劃其中一項目標是開徵碳稅，向未達到指定減排目標的課品徵收關稅，以彌補歐盟內企業因減排造成的競爭力損失。

有分析指相關措施對土耳其及俄羅斯會有最大影響，因歐盟主要從這兩個國家進口鐵、鋼和鋁等製品。外界擔憂開徵碳稅會動搖全球貿易，並引發保護主義爭端。

有關計劃還需要與歐盟各國的討論，計劃預料會遭遇較貧窮的歐盟國家反對，談判預料延續至2022年才會通過。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟是首個把碳中和路線圖具體制訂出來的地區。

相比美國及中國，歐盟今天的碳排放量僅佔全球的8%。但把自工業革命後的排放計算在內，歐盟的累積排放量則居世界前列。歐盟希望樹立榜樣，提供新的全球標準，以實現碳中和。