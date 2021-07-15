英媒：僅101萬可獲瓦努阿圖黃金護照　或成罪犯洗底洗黑錢天堂

太平洋島國瓦努阿圖（Vanuatu）因颱風等天災頻繁關係，說不上合適宜居，但每年都有人希望來這裏「投資」。英國《衛報》調查發現，在2020年就有2200人選擇到瓦努阿圖投資移民，但似乎他們看中的不是甚麼機遇，而是一本「黃金護照」。



瓦努阿圖是否你想住的地方？當地在2017年推出投資移民計劃，只要付出13萬美元（約101萬港元），不用在當地居留，甚至連入境都不需要，就可通過海外指定機構申請，取得瓦努阿圖公民身份及護照。自此便可毋須簽證，自由出入130個國家，包括英國和歐盟成員國。

《衛報》取得瓦努阿圖政府的內部文件，顯示2020年取得護照的2200人中，約有一半是中國人，其次是黎巴嫩、敘利亞和阿富汗等來自中東的人，再其次是俄羅斯和其他歐洲國家的人，美國也有20人。

圖為2019年12月，俯瞰瓦努阿圖首都維拉港。（Getty）

投資移民取得公民身份並非什麼犯法行為，很多國家都設有類似計劃。不過，《衛報》經調查後發現部分申請人身份並不簡單，其中包括涉嫌敲詐梵蒂岡的意大利商人Gianluigi Torzi、因挪用公款和包庇殺人犯被判監的土耳其銀行家Hayyam Garipoglu、捲入加密貨幣投資欺詐案的南非兄弟Raees與Ameer Cajee、受美國制裁的敘利亞商人Khaled al-Ahmad等。

《衛報》亦發現有懷疑朝鮮的高級官員，利用中國籍的身份申請成為瓦努阿圖公民。理論上瓦努阿圖會拒絕部分國家的居民申請，包括敘利亞、朝鮮、伊朗等，目前未知為何他們能夠通過審查。

有保安專家警告，「黃金護照」可能會吸引國際罪犯前往瓦努阿圖「洗底」。主因當他們成功入籍瓦努阿圖，便能夠改名完全更換身份，出入大部分國家。

同時間，基於瓦努阿圖的稅收制度，當地不僅可以成為避稅天堂，更可能成為用以洗黑錢的地方，在太平洋建立犯罪基地。

瓦努阿圖2020年透過投資移民計劃，成功讓國家賺取1.16億美元，佔政府全年收入42%。瓦努阿圖財富情報部門表示，一旦確認護照持有人犯下罪行，將會撤銷他們的公民資格，吊銷他們的護照。