世衛譚德塞指缺乏中國早期疫情原始數據　起源調查受阻礙

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）7月15日表示，由於缺乏中國早期疫情的原始數據，令新冠肺炎（COVID-19）的起源調查受到阻礙，他呼籲提高透明度。



路透社報道，譚德塞在記者會上表示「我們要求中國透明、開放、合作」，他又指「我們虧欠數以百萬計的受難者和死者，要知道發生了什麼。」法國傳媒報道，譚德塞也在會上呼籲中國更加合作，「我們希望能有更好的合作來探究到底發生了什麼。」

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擬展開第二階段起源研究

世衛緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，譚德塞將在7月16日向194個會員國講述提議中的第二階段研究，他向記者稱，期待與中方人員在這個過程中合作。

德國衞生部長施潘（Jens Spahn）正訪問日內瓦的世衛總部，他7月15日與譚德塞會面，他之後向記者稱，促請中國使疫情起源調查能夠繼續，又指需要更多資訊。

中方曾回應「信息不存在差異」

在有關新冠肺炎起源調查的問題上，各方爭拗不斷，譚德塞之前3月30日曾指，赴中國實地考察的世衛專家組在獲取原始數據方面遇到困難。中國-世衛聯合專家組中方組長梁萬年當時回應稱，對於「中國沒有提供足夠原始數據」的說法，他認為這個問題的假設不成立，他稱，中方和世衛外方專家掌握的信息不存在差異。