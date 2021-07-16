科興疫苗｜智利研究建議接種第三劑疫苗　加強保護力

智利的研究人員7月15日發表報告，指經過最後階段的臨床測試後，建議已經完成接種科興疫苗的人士，再接種第三劑加強劑疫苗。



有關研究顯示，在2000名參與者之中，有不足3%的人在接種第二劑疫苗後確診，同時顯示參與者的保護抗體水平在六個月後下降。而在體外的測試中，發現疫苗應對最先在印度發現的Delta變種病毒株的有效力降低4倍，因此認為有需要額外接種第三劑疫苗，延長保護力。

智利曾經在今年2月至5月期間進行研究，比較科興與輝瑞（Pfizer）疫苗的成效，顯示完全接種疫苗的成年人中，科興和輝瑞在預防新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的有效性分別為65.9%和92.6%。

科興疫苗防感染有效率雖然低於輝瑞，兩者在預防確診人士住院、進入深切治療部或死亡的有效率就保持在86%或以上。

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