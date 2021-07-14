科興疫苗︱泰國研究：完成接種40天後抗體水平降5成

泰國多間傳媒報道，據當地一項學術機構研究指，參與者在完成接種兩劑科興疫苗後的60天內，疫苗對抗原版新冠肺炎（COVID-19）病毒的效力約有60%至70%，但研究也指，完成接種後每40天抗體水平會降低50%。



《曼谷郵報》報道，這項研究由法政大學（Thammasat University）醫學院與國家基因工程與生物技術中心（National Centre for Genetic Engineering and Biotechnology，暫譯）聯合展開，涉及500名參與者，他們均接種兩劑科興疫苗。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

研究：年過40歲者抗體較年輕者低

中心總監阿南（Anan Jongkaewwattana）7月12日在網上講述結果，他稱發現參與者在完成接種後，每40天抗體水平會降低50%。年齡似乎也會影響抗體水平，超過40歲者的抗體會較年輕者低。

至於民眾接種第一劑與第二劑的相隔時間，也有可能影響抗體多寡，阿南稱第一劑與第二劑相隔逾60天才接種的人，抗體平均低於第一劑和第二劑相隔在60天內接種的人。

阿南表示，接種第二劑疫苗後的60天內，對抗新冠肺炎病毒的效力為60%至70%，然後在接種第二劑超過60天後，效力會降至約50%。研究未有數據顯示科興疫苗在對抗變種病毒上的效力。

泰國上議院公共衞生委員會副主席差林猜（Chalermchai Boonyaleepun）表示，雖然部份醫護人員在完成接種疫苗後仍然染疫，但疫苗能夠整體減少病毒傳播，也能夠降低死亡數字。

↓想知道疫情持續期間其他國家民眾的生活？請點擊放大觀看：

輝瑞擬申請第3劑作加強劑

有關在接種疫苗一段時間後效力會降低的問題，近來備受關注，輝瑞（Pfizer）藥廠便曾在7月初指，基於在以色列數據看到民眾接種2劑輝瑞疫苗的效力在6個月後下降，認為民眾在接種2劑後的6至12個月內，可能要接種第3針。輝瑞並計劃就此向美國食品和藥物管理局申請授權。