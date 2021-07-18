阿富汗駐巴基斯坦大使女兒一度遭綁架　曾受酷刑虐待

撰文：張子傑
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阿富汗駐巴基斯坦大使阿里克希爾（Najibullah Alikhil）的26歲女兒錫勒西萊（Silsila Alikhi）7月16日被不明武裝份子綁架，並遭到酷刑虐待。

阿富汗外交部17日發表聲明，指錫勒西萊16日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）回家時，遭人帶走和受到嚴重虐待。

美聯社取得一份醫院檢查部告，顯示錫勒西萊的頭部受傷，手腕及雙足有被繩索捆綁過的痕跡，而且遭受毆打。醫院方面推斷她可能有多處骨折，建議她接受X光檢查。

報告亦指出錫勒西萊被綁架超過5小時，其後由伊斯蘭堡警方安排她到醫院，但沒提及綁架事件內容或獲釋途徑。

阿富汗政府要求巴基斯坦當局盡快調查事件，並傳召巴基斯坦駐當地大使，就事件提出強烈抗議。巴基斯坦外交部指，當局已經加強阿富汗大使及家人的保安，總理伊姆蘭汗（Imran Khan）下令優先解決事件，並指示在48小時內拘捕涉案人士。

巴基斯坦與鄰國阿富汗一直關係緊張，阿富汗指控巴基斯坦為塔利班（Taliban）武裝份子提供庇護；巴基斯坦則批評阿富汗縱容分離武裝組織俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）及巴基斯坦塔利班運動（Tehreek-I-Taliban Pakistan）。

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