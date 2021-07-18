莫斯科航空展舉行在即　俄羅斯新戰機準備亮相

撰文：張子傑
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莫斯科國際航空航天展覽會（MAKS-2021 International Aviation and Space Salon）7月20日開幕，參展的俄羅斯技術集團（Rostec）表示，屆時會公開一款新戰機。

美聯社17日報道，俄羅斯技術集團指新戰機會在20日首度亮相，但未有透露戰機型號和數據等。不過當地有多名飛機愛好者在莫斯科附近的茹科夫斯基（ Zhukovsky）會場外拍攝到該款戰機的照片。

報道指新戰機或與美軍F-35閃電II（Lightning II）戰鬥機一較高下，俄羅斯希望可以為戰機尋找外國買家。

莫斯科7月20日舉行航空展，俄羅斯技術集團（Rostec）一款新戰機在15日運抵會場。（AP）

從圖片可見，新戰機被帆布覆蓋，與目前俄軍最新式的蘇-57（Su-57）雙引擎隱形戰機相比，單引擎的新戰機顯得較為細小。俄羅斯技術集團為了增加公眾的關注，在官方Facebook帳戶上載一張照片，在新戰機的光學感應器上，顯示疑似英軍45型驅逐艦 （Type 45 destroyer）的倒影，並附上「再見」一詞。

俄羅斯技術集團以疑似45型驅逐艦為目標，某程序上是反映英俄兩軍日前在黑海的衝突。英軍捍衛者號驅逐艦（HMS Defender，D36）6月23日駛入黑海（Black Sea）時，俄軍戰機和艦隻曾經開火驅逐，但英國方面否認被開火，重申當時英艦是在烏克蘭水域內航行。

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