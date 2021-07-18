西歐水災丨洪水造成至少183人死亡　德國預料耗費數十億歐元重建

歐洲水災死亡人數已增至183人以上，當中在德國重災區造成最少156人死亡。救護人員繼續搜救，但礙於部分地區水位仍然高漲，一些地區無法進入。同時因一些地方通訊中斷，有近數百人仍然失蹤。



圖為7月17日，德國北威州埃爾夫特施塔特一條被淹浸的道路。搜救人員在被淹沒的車輛中搜尋失蹤者。（Reuters）

連場暴雨觸發德國和比利時嚴重水浸，造成多人死傷。在德國北威州、萊法州的重災區，多間房屋和汽車被洪水沖走。因目前仍有數百人失蹤，當局預料死亡人數會繼續增加。

總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）與北威州州長拉舍特（Armin Laschet）共同視察災區，並慰問傷者與救援人員。施泰因邁爾形容這場水災是巨大悲劇，又稱可能需要幾星期才能全面評估損失，或需耗費數十億歐元資金重建。總理默克爾（Angela Merkel）將於7月18日視察萊法州災區。

在比利時，水災亦造成最少27人死亡。國家危機中心指出，目前仍有103人失蹤。政府已派出軍隊前往協助救援及疏散，首相德克羅（Alexander De Croo）早前宣布20日為全國哀悼日，並形容這次可能是比利時歷來最嚴重的災難。

在鄰國的荷蘭，河流氾濫威脅到南部林堡省的城鎮和村莊。當局連日疏散附近的居民，並加固堤壩防止洪水氾濫。截至17日暫時未有洪水造成的傷亡報告。