美的標準在哪裏？　挪威修法禁止網紅改圖變靚　加濾鏡可能要坐監

挪威政府表示，為防止社交平台持續對使用者產生負面影響，日前宣布針對2009年頒布的《行銷管制法》加註「修正案」，要求網紅（Influencer）及廣告商在商業合作貼文中，需要清楚標示照片經過哪些編輯，若違反該項規定，可能遭罰款甚至入獄服刑。



這項法案今年6月於挪威國會以72對15的壓倒性票數通過，目前仍在等待挪威國王哈拉爾五世（Harald V）將決定該法律生效時間。綜合外媒報道，該項規定要求所有露出的廣告圖片都需要使用由「挪威兒童與家庭事務部」（Norwegian Ministry of Children and Family Affairs）所設計的制式標籤，清楚標示五官、皮膚、身形是否有經過後續的修圖，在拍照時套用的濾鏡也一概要標記。

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外媒指出，這項新規定適用於Facebook、Twitter、TikTok和Snapchat等其他社交平台上的廣告內容。網紅及明星的貼文只要有收到來自廣告商的報酬或其他贊助，都會受到這項法案規定。

「身體壓力」（kroppspress）在近幾年來都是挪威熱烈討論話題，兒童與家庭事務部引用多項研究指出「身體壓力」，或是所謂「美的標準」，被視為是造成年輕人「自我認同低落」的原因之一，因此希望能透過新法案遏制此類廣告產生的負面影響，尤其是針對兒童和年輕人。

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這項法案公布後出現兩極化的評價，支持該法案的挪威網紅佩德森（Madeleine Pedersen）表示，「是時候了」，希望這項法律能阻止年輕人將自己與網路上「不切實際」的照片進行比較。佩德森也說，這項新法可以讓網紅減少修圖的幅度，因為他們會「不好意思承認」。但也有專家表示，強制要求公開修圖紀錄的潛在風險是，使用者可能會透過其他更危險的方式來達到自己想要的外觀，例如整形手術、過度節食等方法。因此在某些狀況下，還可能是「弊大於利」。

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