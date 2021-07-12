巴西美少女自行在家穿眉環　傷口感染致面目全非　一周後不治身亡

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-07-12 14:15

巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）日前發生一宗悲劇，一名少女一直想穿眉環，但家人並不同意，便決定在家中嘗試自行穿洞，沒想到傷口感染，整張臉嚴重腫脹，送醫後多次心臟驟停，病情急速惡化，一周後不治身亡。

《太陽報》9日報道，這件事發生於米納斯吉拉斯州卡爾達斯工程師鎮（Engenheiro Caldas），15歲女學生蘇沙（Izabela Eduarda de Sousa）曾為穿眉環徵求母親同意，但全家人都表示反對，沒想到她在友人的幫助下，在家中自己打洞，3天後卻出現感染症狀。

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蘇沙左睛周圍開始腫脹發炎，馬上被送往醫院，經歷4次心臟驟停。她的身體排斥眉毛上的異物，健康狀況嚴重衰弱，接着被送往一家設備較完善的醫院，靠呼吸器維生約一周後不幸過世。

醫生說明，若蘇沙幸運活下來，可能失去左眼的視力。衛生人員建議，穿洞應交給有執照的專業人員執行。蘇沙的阿姨則悲痛表示：「請聽爸媽、姑姑與姑丈和祖父母的話，這是一名失去美麗姪女的姑姑的請求。」

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