敘利亞總統巴沙爾就職後晤王毅　中方：堅定支持敘方維護國家主權

敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）7月17日在首都大馬士革宣誓就職後，會晤中國外長王毅。



中國外交部官方網站7月18日指，王毅向巴沙爾轉達中國國家主席習近平問候，讚賞巴沙爾領導敘利亞人民百折不撓鬥爭，敘利亞人民是有骨氣的人民，敘利亞民族是能夠挺直腰桿的民族。任何對敘利亞進行粗暴干涉的行徑過去不會得逞，今後更不會得逞。

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王毅感謝敘方在涉及中方核心利益和重大關切問題上堅定支持中方，中方堅定支持敘方維護國家主權、領土完整和民族尊嚴，反對任何在敘利亞實施政權更迭的企圖，承諾支持敘方改善民生、加快重建，歡迎敘利亞成為共建「一帶一路」新夥伴，支持敘利亞反對單邊制裁，打擊一切恐怖主義勢力。

中國外交部指，巴沙爾會晤中衷心感謝中方在敘利亞問題上秉持公正立場，給予大力支持，在涉台、涉疆、涉港等問題上無條件支持中方，致力於深化對華友好合作。並特別提到「你是我連任總統後接待的第一個外國客人」。

在這之前，敘利亞總統巴沙爾在選舉中獲勝連任後，中國國家主席習近平5月31日發出賀電，提到中敘傳統友好，高度重視中敘關係發展，中方堅定支持敘利亞維護國家主權、獨立和領土完整，將為敘方抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情、振興經濟、改善民生提供力所能及的幫助。