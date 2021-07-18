王毅訪敘利亞晤巴沙爾　稱反對政權更迭企圖

中國國務委員兼外長王毅7月17日與敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）會面，稱反對任何在敘利亞實施政權更疊的企圖。
中國外交部發言人趙立堅當天宣布，王毅17日至20日對敘利亞、埃及和阿爾及利亞進行正式訪問。
會晤巴沙爾
王毅17日在敘利亞首都大馬士革（Damascus）會晤巴沙爾時表示，中方反對任何在敘實施政權更疊的企圖，堅定支持敘方按照聯合國安理會確定的「敘人主導、敘人所有」原則處理好國內問題，形成廣泛包容和團結一致的政治解決方案。
他歡迎敘方成為共建「一帶一路」新夥伴，指中方願與敘利亞加強溝通合作。
中敘外長會晤
王毅同日也與敘利亞外長米格達德（Faisal al-Mekdad）會面。他與巴沙爾及米格達德會面時均說中方願幫敘利亞提高反恐能力。
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巴沙爾宣誓就職
巴沙爾17日在大馬士革宣誓就職。2000年以來，巴沙爾一直連任敘利亞總統。他在5月26日舉行的新一屆總統選舉中以逾95.1%的得票率獲勝，再次成功連任，展開第4個總統任期。