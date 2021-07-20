俄羅斯馬戲團黑熊失控片段曝光　突襲女馴獸師　咬爛黑裙企圖撲倒

俄羅斯一個馬戲團最近發生了一宗駭人的事件，一頭黑熊在表演途中突然失控向女馴獸師撲去，讓現場觀眾嚇得驚叫連連，還好另外2名男馴獸師及時擋下黑熊的攻擊，才沒有釀成大禍。這個驚人的畫面被上傳到網路後，立刻在社交媒體上引起瘋傳，不過馬戲團否認了這宗意外。



據《每日郵報》和Times Now News報道，事發當時這頭黑熊正戴着一頂銀白帽子，還圍著一條紫色的圍巾，與女馴獸師繞場表演。正當觀眾們都看得津津有味時，黑熊突然獸性大發，失控地向女馴獸師衝去，企圖撲倒女馴獸師，還不斷用爪子抓她的腿，女馴獸師的黑色蓬蓬裙也差點被咬爛。

▼▼▼即睇黑熊在表演途中失控突然失控的情況▼▼▼

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女馴獸師不斷跳躍、抖動左腿，卻無法擺脫黑熊的「魔爪」。現場的孩子和家長們都被嚇壞了，還好站在一旁的男馴獸師反應靈敏，立刻阻止黑熊的行為，後台的男馴獸師見事態不對，也立刻衝到台前拉住黑熊，才避免已經倒臥在地、臀部也被看光光的女子被拽走，不過表演並未喊停。

在第2次的表演中，女馴獸師拿出了一個白色呼啦圈，試圖引導黑熊穿過呼啦圈，不過這頭兇猛巨獸再次「發威」，舉起熊掌直接往女馴獸師的臉部打去，還打算發動第2次攻擊，再次撲向女馴獸師。男馴獸師見狀，立刻猛力抓住黑熊，逼迫牠停下動作。

事件發生後，俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）立刻對現場畫面進行分析，檢查演出過程是否存在安全漏洞，駭人的現場畫面也被上傳至社交媒體並引起瘋傳。馬戲團隨後表示，「現在是黑熊的交配季節，因此牠才會比較暴躁，馬戲團並未發生任何意外」。

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Every month Russian media report at least one attack of travelling circus animal ‘artists’ on trainers. The latest was y'day in Berezovsky, Kemerovo region, when a brown bear twice attacked a female trainer; the show didn't stop. Travelling circuses are still allowed in Russia pic.twitter.com/oW8lEw4dIk — The Siberian Times (@siberian_times) July 18, 2021

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】