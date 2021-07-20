英國防相訪問日本　宣布兩艘軍艦將常駐亞洲

英國防衛大臣華萊士（Ben Wallace）7月19日至20日訪問了日本。他20日宣佈，英國將於2021年晚些時候將讓兩艘軍艦永久部署於亞洲水域。
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華萊士當天會晤日本防衛相岸信夫。在一份聯合聲明中，華萊士說，在英國航母「伊利沙白女王」號的亞洲行動之後，英國將於今年晚些時候，將兩艘軍艦永久部署於亞洲地區。
與此同時，英國航母「伊利沙白女王」號將於9月份在日本港口停靠，進入美國海軍橫須賀基地。
根據日本防衛省的聲明，華萊士9月20日還同岸信夫舉行會晤，雙方談到「伊利沙白女王號」號停靠日本，這象徵着日英防衛合作進入新階段。
日本首相菅義偉當天也接見了華萊士。菅義偉說，今年預定的英國航空母艦「伊利沙白女王號」號停靠日本，象徵着有着悠久歷史的日英關係進入了新階段。
與此同時，據英國《每日郵報》消息，華萊士20日在日本東京接受媒體採訪時聲稱，英國將派遣一支航母打擊群穿越南海爭議水域。報道稱，這是對北京的直接挑戰。
華萊士還對媒體宣稱，「我們將尊重中國，也希望中國尊重我們。我們將在國際法允許的區域航行。」
「伊麗莎白女王」號的這次海外行動從5月開始持續到9月。其中最引人關注的行程是它將前往南海。這裏是有爭議的水域，中國對南海大部分水域提出了主權要求，美國軍艦和航母在南海的行動都遭到了中國的嚴厲批評。
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